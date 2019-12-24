SALON ARAÇ VE KAMYON ÇARPIŞTI!
Yine fuar ışıkları yine kaza!
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Lefkoşa fuar ışıklarında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Tali yoldan anayola girmeye çalışan araca anayolda seyreden bir kamyon çarptı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan aynı noktada sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Vatandaşlar duruma tepki göstererek basit bir çemberin kazaları önleyebileceğini savundu.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Lefkoşa fuar ışıkları, kaza
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