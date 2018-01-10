Şampuanın İçerisine Tuz Koyarsanız...

Epsom tuzunun 4 farklı kullanım alanı

Epsom tuzunun sağlığımıza ne kadar faydalı bir besin olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. Bu tuz sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra birçok farklı alanda da kullanılıp çeşitli faydalar sağlıyor. İşte epsom tuzunu kullanabileceğiniz alanlar.

İngiliz tuzu olarak da bilinen epsom tuzlarının iyileştirici özelliği bulunuyor. Bu tuzlar aynı zamanda duş jellerinde yer alıyor ve pek çok alanda kullanılıyor.



İşte epsom tuzunun kullanıldığı alanlar...

Ayak bakımı



Ayaklarınızda koku oluyorsa ve bu durumun önüne geçebilmekte zorlanıyorsanız epsom tuzu ile ayaklarınızı ovmanız fayda sağlayacaktır.



Aynı zamanda epsom tuzu ile ayaklarınızı ovmak, ağrılarınız varsa ve kasılmalar yaşıyorsanız bu şikayetinizi gidermenize yardımcı olacaktır.

Ağrıyan bölgelere epsom tuzu



Baş ağrısı ve sinüzit tipi baş ağrıları ile karşı karşıya kalıyorsanız ağrıyan bölgenizi epsom tozu ile ovabilirsiniz. Ancak cildi hassas olanlara bu yöntem kesinlikle önerilmez.

Saç bakımı



Saçlarınız hızlı bir şekilde yağlanıyorsa ve ne kullanırsanız kullanın bir türlü önüne geçemiyorsanız epsom tuzunu kullanmanızda fayda var. Şampuanın içerisine eklediğiniz bir miktar epsom tuzu ile saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

Sindirim sistemini hızlandırır



Sindirim sisteminiz düzgün çalışmazsa bir takım sorunlar ortaya çıkar. Epsom tuzunda yer alan magnezyum sülfat sindirim sisteminizin düzgün işlemesine yardımcı olur. İçeceğiniz suyun içierisine bir miktar eklediğiniz epsom tuzu sindirimi hızlandıracaktır.