Şan, görevi Atun’dan devraldı

Maliye Bakanlığı görevine atanan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan, görevi Sunat Atun’dan devraldı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; devir teslim töreninde Maliye Bakanı bürokratları da hazır bulundu.

Maliye Bakanlığı görevini, sevdiği, geleceği parlak, akıllı ve çalışkan bir kardeşine devretmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Sunat Atun, yeni görevinde Alişan Şan’a başarılar diledi.

Atun, “gerek seni seven bir dostun, ağabeyin olarak, gerekse UBP’nin bir Milletvekili olarak her zaman yanında ve destekçin olacağım” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise daima desteğini gördüğü Sunat Atun’un kendisi için söylemiş olduğu sözlerden mutluluk duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Bunun bir bayrak devri olduğuna işaret eden Şan; “Takdir Başbakanımızındır. Böyle bir görevi bana tevdi etti. Kendisine de çok teşekkür ederim. Ben de bıraktığınız yerden bu görevi alıp, daha iyi noktalara taşımak için canla başla uğraşacağımın sözünü hem Başbakanımıza, hem size, hem de halkımıza veriyorum. İnşallah hayırlı olacak” dedi.

Dünya’nın gerek siyasal, gerekse ekonomik gelişmelere bağlı olarak çok zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Maliye Bakanı Alişan Şan, emtia fiyatlarının orantısız bir şekilde yükselmesi, enerji fiyatlarının yükselmesi ve dünyadaki tedarik zincirinin bozulmasının tüm ülke ekonomilerine yansımasının çok ağır olduğunu ve enflasyonist bir ekonomi ile karşı karşıya kalındığı ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için canla başla çalışacaklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Şan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şunun bilincindeyim. Her zaman yanımızda olan bir Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ne zaman bir nefese ihtiyacımız olsa, o nefesi Türkiye Cumhuriyetinden bulduk. Bu bağlamda da başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, yine her zaman yanımızda olan Kıbrıs işlerinde de sorumlu Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ve diğer tüm yetkililere teşekkürü borç bildiğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni dönemde inşallah ulusumuza, milletimize, devletimize, halkımıza, çocuklarımıza, güzel işler yaparak, güzel yarınlar bırakırız.”

Şan, halkın refah ve yaşam kalitesini artırmak için çalışacaklarını belirterek, halkın ve dar gelirlinin ekonomik refahına dokunmadan devlet olarak tasarruf tedbirlerini almaya devam ederken, devlete gelir getirici birçok konuda süratle adımlar atacağını belirtti.

Bu göreve gelirken, Meclise yeni seçilen genç ve yeni bir Milletvekili olduğunu, genç siyasetçilerin başarılarının, ülke gençliğine de örnek teşkil edeceğini, ülkenin daha güzel yarınlara ulaşmasında gençlerin rolünün önemli olduğunu kaydeden Şan, bu bağlamda Başbakan Ünal Üstel ve UBP’nin de gençlere önemli görevler vermesi ve gençlerin bu görevi üstlenmesinin önemine değindi.

BRT