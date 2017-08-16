Sanal alemin defalarca öldüğünü iddia ettiği Mahmut Hoca, 92 yaşında!

Türk sinemasının ‘Mahmut Hoca’sı Münir Özkul, bugün 92 yaşına bastı. 15 Ağustos 1925’te doğan Özkul, 1940 yılında tiyatro serüvenine başladı. 1948’de Ses Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Aşk Köprüsü’ oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra Muhsin Ertuğrul’un yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda (1958-59), Ankara Devlet Tiyatrosu’nda (1959-60) ve Istanbul Aksaray’daki Bulvar Tiyatrosu’nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda (1960-62) çalıştı. 1963-67 arasında çeşitli topluluklarla turnelere çıktı, zaman zaman sahneden uzak kaldığı dönemler oldu. Sahne aldığı özel tiyatrolarda Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi oyuncularla çalıştı.

DÜMBÜLLÜ’NÜN KAVUĞUNU ALDI

1978’de yeniden Şehir Tiyatroları’na döndü. 1983-84’te, daha önce kendi topluluğunda (1961) sahneye konan ve büyük ilgi gören, Jean Anouilh’in ‘Generalin Aşkı’ oyunuyla Dormen Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. 1980’lerin ortalarında Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğuna katıldı, aralarında ‘İstanbul’u Satıyorum’un da yer aldığı dört oyunda rol aldıktan sonra sahnelere veda etti.

Mersin’de bulunan Sinema Derneği’nin sokağındaki duvarlar Yeşilçam efsaneleriyle renklendirmiş, Münir Özkul ve Adile Naşit’i yan yana çizmişti.

Özkul 1968’de Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil’in Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle İlhan İskender Armağanı’nı kazandı. Gene bu başarısı üzerine İsmail Dümbüllü, Kel Hasan’dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğu Özkul’a verdi (Özkul bu kavuğu 1989’da Ferhan Şensoy’a devretti.).

ADİLE NAŞİT’LE UNUTULMAZ İKİLİ

1950’lerden itibaren sinemada da rol almaya başlayan efsane oyuncu, 1970’li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez’in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi’nin tatlı sert müdür yardımcısı ‘Kel Mahmut’ tiplemesi oldu. Özkul’un kadrosunda yer aldığı bu dönemde çekilen kalabalık kadrolu aile filmlerinden bazıları Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler olarak sayılabilir. Bu filmlerin büyük kısmında Adile Naşit’le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden biri oldu. 1980 sonrası ise dönemin akımı olan video için çekilen pek çok filmde rol aldı.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Münir Özkul’a ‘devlet sanatçısı’ ünvânı verildi. Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçiren Özkul, 1990’lı yılların ortasında alkolü tamamen bıraktı. Demans hastalığı ile yaşayan Özkul, hakkında dönem dönem çıkan ‘öldü’ iddialarına karşın, bugün 92 yaşına bastı!