SANAL BETE 18 AY HAPİS!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de sanal bet suçundan yakalanarak yargılanan Hakan Güneş ve kardeşi Hasan Güneş 18 ay hapse mahkum edildi



Girne’de internet üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatan Hakan Güneş ve kardeşi Hasan Güneş dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkum edildi. Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda görüşülen davada sanıklar Hakan Güneş ile Hasan Güneş 18 ay hapse mahkum edildi. Kararı okuyan Yargıç Kır, her iki sanığın da gönüllü ifade verdiğini ifade etti. Sanıklara ait ofiste yapılan aramada 4 adet USB bellek, 31 adet cep telefonu, 254 adet sim kart, 529 adet bankamatik kartı ele geçirildiğini belirten Kır, 4 adet hard diskin BTHK’ya incelemeye gönderildiğini ifade etti. Kır, yapılan inceleme sonucu sanal bahis oynatıldığına dair kanıtlar bulunduğunu açıkladı. Kır, sanıkların banka hesaplarıyla ilgili yapılan incelemede ise operasyonda ele geçirilen başka şahıslara ait bankamatik kartı hesaplarına para aktarım hareketleri tespit edildiğini söyledi. Sanıkların telefon dökümü incelemelerinde ise sürekli birbirleri ile iletişim halinde olduklarının tespit edildiğini ifade eden Kır, her iki sanığın gönüllü ifadesinin iddia makamı tarafından mahkemeye emare olarak sunulduğunu açıkladı. Kır, soruşturmanın ardından sanıkların 8 Mart 2019 tarihinde cezaevine gönderildiklerini belirten Kır, her iki sanığı şans oyunları yasasına aykırı hareket etme suçundan mahkûm ettiklerini açıkladı. Kır, sanıkların mahkûm olduğu davanın yasada 2 yıl hapis veya 50 bin Euro muadili para cezası öngördüğünü belirterek, söz konusu davanın bu nedenle ağır cezada görüldüğünü ifade etti. Kır, operasyonda tutuklanan diğer sanıkların her iki sanık hakkında patronları olduğuna dair ifadeler verdiklerini, iki sanığın yasa dışı sanal bet oynatma, finans sağlama ve call center hizmeti vermek için kurulan işyerlerinin sorumluları olduklarının görüldüğünü söyledi. Kır, bu nedenle işyerlerinden sorumlu olan iki sanık arasında ceza ayrımına gitmediklerini belirterek, sanıkları 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.