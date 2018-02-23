SANAT CAMİASI YASTA!

Besteci Şef ve Müzik Eğitmeni Türkay Altay bu sabah saat 04.00 sularında hayatını kaybetti. KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanlığını da yapan Altay, yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Altay, bir süredir aşırı enfeksiyon nedeniyle Girne Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.