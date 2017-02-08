SANAYİ DEĞİL ÇÖPLÜK YUVASI!

Sanayi değil de çöplük gibi !

Alayköy sanayi bölgesinde yıllardır yaşanan çöp sorunu ve bölgeye yayılan lağım sularına bir çözüm üretilememesi bölgede çalışanları canından bezdirdi.

Eniz ORAKCIOĞLU

Alayköy Sanayi bölgesinde özellikle yağmurlu havalarda bölgeyi etkisi altına alan dayanılmaz koku insan sağlığını tehdit ediyor.

Bölgedeki altyapının tamamlanmasına karşın kanalizasyon bağlantılarının eksik bırakılması bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Bölgenin bir başka önemli sorunu ise çevreye yayılan çöplerin yarattığı tehdit. Konteynerlerden yollara savrulan çöpler çevre kirliliğinin yanında insan sağlığı için büyük tehlike oluşturmakta.

Alayköy’de faaliyet gösteren Sanayi bölgesindeki sorunlar insan sağlığını tehdit eder nitelikte Yeni Bakış’a sıkıntılarını anlatan bölge sakinleri, lağım kokusundan artık isyan noktasına geldiklerini belirtirtti.

Yunus Cin;

“En büyük sorun kanalizasyon bağlantısının yapılmaması”

“Sanayinin en büyük problemi kanalizasyon bağlantısı olmadığı için bu sular sanayinin girişine akıyor. Pis koku sanayinin birçok yerine yayılmakta, özellikle yağmur yağdığı zaman koku artmaktadır. Bunun yanında etraftaki yoğun çöp de bölge insanını rahatsız etmekte, çevre açsından da kötü görünmektedir.”

Mennat Yüceden;

“lağım kokusu var”

“5-6 yıldan beri Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet göstermekteyim. Yıllardır çöp ve lağım kokusu sorunu yaşanmaktadır. Çöp sorunu sanayideki işletmelerden de kaynaklanmaktadır, çöp konteynerleri sanayiye konmasına rağmen insanlar çöpleri duyarsızca konteynerlerin sağına soluna yere atıyor.”

Cumali Kansu;

“Altyapı var, altyapının toplanacağı bir nokta yok”

Alayköy sanayide kirlilik ve lağım taşkını sorunu yaşanmakta. Bölgede altyapı var ama altyapının toplanacağı bir nokta yok. Şu an sanayinin içinde altyapıya lağım suyunu vermek yasak ama su kullanan firmalar mecburen atık suları altyapıya yönlendiriyor, bu yüzdende lağım bir noktada yere akıtılıyor. Bu durum da özellikle yağmur yağdığı zaman çevreye sinek ve pis koku olarak dönüyor.”

Müslüm Akyüz;

“Felaket bir koku oluşuyor”

“Sanayinin en büyük 2 sorunu lağım suları ve çevre kirliliğidir. Kimi işletmelere büyük konteynerler verilmiş, fakat biz dahil birçok dükkanın önünde konteyner yok böyle olunca da herkes çöplerini yerlere atmak zorunda kalmaktadır. Yine altyapının bağlantısının yapılmaması sebebi ile bazı işletmelerin atık suları sanayinin girişine akıyor, oradan geçtiğiniz zaman felaket bir koku yayılmaktadır.”

Salih Avcı;

“İnsan sağlığını etkiliyor”

“Her yer çöplerle doldu, gerek insanların duyarsızlığı, gerekse konteyner eksikliği ve azlığından dolayı çöpler yığın olmuş, rüzgar çıkınca da çevreye yayılmaktadır. Çevre kirliliği ilk sırada yer almaktadır. Sanayide diğer bir problem sanayinin girişine bağlantı yapılmadığı için akan lağım ve atık sulardır. Bu sular çevreye hem kötü koku yaymakta, hem de insan sağlığı ile oynamaktadır.”

Naci Süner;

“Lağım kokusu var”

“Sanayide altyapı var ama sanırım bağlantısı yok, bu sebeple de lağım suyu ve atık suların akmasından dolayı etrafa pis kokular yayılmakta.”

Mithat Sağıroğlu;

“Sağlığımız olumsuz etkileniyor”

“Alayköy sanayinin en büyük sorunu çöpler ve yollara akan lağım suları. Özellikle Sanayinin girişi çok yoğun lağım kokmakta, bu durum insan sağlığını da etkilemektedir. Bunun yanında her yere yayılan çöpler, bazı iş yerlerinin duyarsızca çöplerini kamyon ve van araçlarla boş arazilere dökmesi sonrasında çıkan rüzgârın çöpleri dağıtması yine hem çevre açısından, hem de insan sağlığı açısından olumsuz etkenler.”

Şenel Uçar;

“Kanalizasyonun akacağı yer yok”

“Sanayide altyapı var ama kanalizasyonun akacağı bir yer yok. Geçmişte belediye herkesten altyapıyı kullanmayacağına dair imza aldı ve herkes kuyu kazdı. Ama bazı işletmelerde yanlış bağlama sorunu olduğundan dolayı da lağım suları sanayi girişine akmaktadır.”

Yeni Bakış