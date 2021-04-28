Saner, Cenevre’de bugün çok yoğun bir trafik olacak

Başbakan Ersan Saner, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına Cenevre’den canlı bağlantı ile katıldı.

Saner, Cenevre’de bugün çok yoğun bir trafik olacağını belirterek, “bugün en yoğun gün olacak. Birçok olay masada şekillenecek ve nasıl bir yol haritası belirleneceği ortaya çıkacak” dedi.

Henüz arzuladıkları noktaya ulaşılmadığını dile getiren Ersan Saner, “Bu görüşmelerin nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sürekli temas içerisinde olduklarını kaydeden Saner, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Türk halkının duruşunu net bir şekilde anladığını söyledi. Başbakan Saner, “Kıbrıs Türk halkının ambargoların altında, izolasyonların altında bir 53 yıl daha geçirmesini kimse beklemesin, bu mümkün değildir” dedi.

BRTK