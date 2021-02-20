Saner: Pilli’nin yorgun olduğunu gözlemledim, istirahatini uygun gördüm

Başbakan Saner, açıklanan yeni tedbirlerle ilgili bilgi vererek Pazartesi–Cuma arasında sokağa çıkma yasağının kısmı olarak uygulanmaya devam edeceğini, ancak vatandaşların kapalı olan iş yerleri dışındaki işletmelerden hizmet alabileceğini söyledi.

Saner, Pazartesi ile Cuma günleri arasında akşam 20.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, Cumartesi günü sadece bensin istasyonları, marketler, eczaneler gibi temel hizmetlerin verileceğini, Pazar günü ise eczane ve fırınlar dışındaki tüm işletmelerin kapalı olacağını söyledi. Kabinede yapılan değişik ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başbakan Saner, UBP’nin 19 milletvekili olduğunu ve tümünün de her görevi yapabileceğini söyledi. Saner “Ali Pilli’nin çalışmalarında sıkıntı olduğunu söyleyemem ama şu bir gerçek ki Sayın Pilli’de bir yorgunluk olduğunu gözlemliyorum.

Aşı konusunda da son günlerde toplumda tartışmalar da vardı. Bu çerçevede Ali Bey’in istirahat etmesi gerektiğini düşündüm” diye konuştu. Başbakan, aşı konusunda tam istenilen yöntemin izlenemediğini, hükümet olarak daha istikrarlı olunması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Ünal Üstel ile ilgili Savcılık’ta bir raporun devam ettiğini hatırlatan Başbakan Saner, “sadece bir bakan değil altı bakan ile ilgili bir soruşturma devam ediyor. Hukukta hiç kimsenin suçu kanıtlanmadıkça suçlu sayılmaz. Dolayısıyla söylemlerle değil gerçeklerle hareket ediyoruz” dedi.

BRTK