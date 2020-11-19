Saner: Son saniyeye kadar şartları zorlayacağım

Hükümet kurma görevi alan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner BRT’de telefonla katıldığı Manşet + programında hükümet arayışlarına ilişkin soruları yanıtladı. Bir hükümet oluşumu için şartları son saniyeye kadar zorlayacağını belirten Saner, “Bir an önce hükümetin kurulması zorunluluğu olduğu bilincindeyim ama sayı da ortada” dedi. Saner, “Hangi modelde başarılı olabiliriz diye çalışmalarımız devam ediyor.

Çalışmalarımız son saniyeye kadar devam edecek. Bir hükümet kurup bütçeyi bir an önce meclise göndermek ve sorunlara el atmak istiyoruz. Bugün ve yarın da görüşmeler devam edecektir. Tüm konuları ele alıp tartıştık 5’li grubumuzla. Diğer partilerin hassasiyetini anlıyorum ve saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı. “Bugün masada ne var” sorusunu yanıtlayan Saner, “Dün öğlen başka bir noktadayken akşama başka bir noktaya evrildik” dedi. “Halkta, ‘hükümet kurulamıyor, anlaşamıyorlar’ kaygısı yaratmamak için basına çok fazla konuşmak istemediğini dile getiren Ersan Saner, çalışmaların süreceğini söyledi. Saner erken seçim konusunda ise net konuştu: “UBP erken seçimden çekinmez ama ülkenin şu anda bir erken seçime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

Bizim tün gayretimiz ülkeyi erken seçime götürmemektir. Ama tüm çalışmalarımıza rağmen bir çözüm bulunamazsa erken seçimden de kaçmayız”. Saner, kendisinin hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı’nın görevi ana muhalefet CTP’ye vereceğini düşündüğünü de kaydetti.

BRTK