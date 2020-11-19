Saner: UBP PM yarın topalanarak son durumu değerlendirecek

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Saner, seçim komitesiyle birlikte çok yoğun bir çalışma temposuyla bugünlere geldiklerini, halkın beklenti ve ihtiyaçları açısından bir hükümetin kurulması bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Saner, istikrarlı bir hükümet kurmanın bilincindeyiz. Meclisteki siyasi partilerle bir tur görüşme gerçekleştirdik . Gerek icraat gerekse seçim hükümeti kurulması yönünde önerilerimizi dile getirdik. Her parti de kendi görüşlerini dikkate alarak tüm partilerin hassasiyetlerini dikkate alarak hangi partilerle hükümet kurabiliriz diye görüştük. Burada ülkenin birliği ve bütünlüğü için ortak çaba ortaya koyarak hareket ettik.” dedi.

Partilerle yaptığı görüşmelere değinen Saner, ilk görüşmeyi CTP ile gerçekleştridklerini anımsatarak, çok samimi bir görüşme olduğunu ancak icraat hükümeti kurmanın mümkün olmadığını gördüklerini, seçim hükümeti içinse daha sonra görüşme kararı aldıklarını ifade etti. Halkın partisiyle de olumlu havada geçen bir görüşme yaptıklarını kaydeden Saner, “ancak meyvelerini toplayamadığımızı üzülerek belirtmek isterim” dedi. Biz herkesin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz ancak ülkenin de en önemli hassasiyeti bir hükümetin kurulmasıdır” diyen Saner, bir azınlık hükümeti kurabilmek için Demokrat Parti ve YDP ile de biraraya geldiklerini ancak şuan itibarıyla bunun gerçekleşmesinin mümkün görülmediğin belirtti. Bazı milletvekillerinin UBP Parti tüzüğü hakkında tam bilgisi olmadan yorumlar yaptığına da dikkat çekerek, bu gibi şeylerin basın çöbnünde tartışımasını doğru bulmadığını belirten Saner, kendisinin UBP Parti Başkan vekili olarak tüm görüşmeleri yapabilmek için parti meclisinden tam yetkili olduğunun altını çizdi. Ersan Saner, tüm değerlendirmeleri yarın parti meclisi, MYK ve belediye başkanları ile ile tartışacaklarını ve oradan çıkacak karar doğrultusunda izleyecekleri yol haritasını basınla paylaşacaklarını söyledi.

Soruları da yanıtlayan Saner, “Halkın Partisi’yle yapmış olduğumuz ilk görüşmede hiçbir önkoşul ortaya konulmadı. Daha sonra da heyetlerimiz karşılıklı bir araya gelemedi. Partilerin hassasiyetlerini de gözetiyoruz bu ülke demokrasisi açısından önemlidir Yorum yapmam doğru olmaz Bizim kurultayımızla ilgili de bir sıkıntımız yok ” ifadelerini kullandı Hükümet kurma görevini iade edecekmisiniz yönündeki bir soru üzerine Saner, “azınlık hükümetine çok yaklaştık fakat başaramadık. UBP olarak yetkiyi Parti Meclisi’nden alırız. Bu disiplin gereği PM’yi topluyoruz ve tüm bilgileri onlara aktaracağız. Gerekli kararı orada çıkaracağız. Yarın saat 15.00’te Parti Meclisi’ni toplantıya çağıracağız.” dedi.