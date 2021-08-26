Saner:1 Eylül’den itibaren, aşılı veya aşısız kişiler testlerini ücretli olarak yaptıracak

Başbakan Ersan Saner, 1 Eylül tarihinden itibaren, vatandaşların aşılı veya aşısız olduğuna bakılmaksızın, tüm tarama testlerinin ücretli olacağını duyurdu.

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ve sosyal yardım alan kişiler ücretli testlerden muaf olacaklar.

Yarından itibaren 0-18 yaş arası kişiler hariç, pilot uygulama olarak Lefkoşa bölgesinden başlamak üzere AdaPass uygulamasına geçilecek.

BRTK