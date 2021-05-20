Saner:Bu Pazar dahil olmak üzere, Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağı kaldırılacak

Başbakan Ersan Saner BRT’de soruları yanıtlıyor. Saner,yaptığı açıklamada bu pazardan itibaren gündüz sokağa çıkma yasağının kalkacağını kaydetti.

Saner, önümüzdeki pazardan itibaren tam sokağa çıkma yasağının söz konusu olmayacağını ifade ederek, diğer günlerde söz konusu olan kısıtlamaların Pazar gün için de geçerli olacağını ifade etti. Saner Bakanlar Kurulu’nda bu yönde karar alınacağını söyledi.

BRTK