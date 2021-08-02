Saner:Maraş’taki işlemler için İcra Komitesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’na yaklaşık 2 saat başkanlık etmesinin ve saat 14.00’de ayrılmasının ardından devam eden toplantı saat 18.15’te sona erdi.

Başbakan Ersan Saner, toplantının sona ermesinin ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlık ettiği toplantıda ağırlıklı olarak Maraş konusunun gündeme geldiğini söyleyen Saner, Kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’ine denk gelen bölümünün askeri bölge statüsünden çıkarılarak hak sahiplerine Komisyon’da açılım sağlanacağını anımsattı.

Maraş ile ilgili alınan karar çerçevesinde yüzde 3,5'luk kısmının takas iade ve tazminat yöntemi ile açılmasına karar verildiğini kaydeden Saner, Maraş’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun şekilde hareket edileceğinin altını çizerek, devir işlemlerinin yapılması ve mevcut konutların durumu ile ilgili İcra Komitesi kurulacağını söyledi.

Başbakan Saner, günlük Koronavirüs tablosuna da değinerek, vaka sayılarında düşüş gözlemlendiğini, Acil Durum Hastanesi’nde 70, yoğun bakımda 6 hasta bulunduğunu söyledi. Ülke genelinde 172 bin olmak üzere birinci doz, 145 bin kişiye çift doz aşısı yapıldığını söyleyen Saner, 45 bin doz daha Sinovac aşısı bulunduğunu belirtti. Saner, “bu aşılardan 35 bini ikinci doz olarak ayrılmış bulunmaktadır. İkinci doz aşıların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Böylece 217 bin kişiyi çift doz aşılamış olacağız” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bulunacağı önerinden bahseden Saner, “Ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı vatandaşların kapalı alanlarda, devlet dairelerine girişlerde herhangi bir işleme tabii tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız olanların girebilmesi için 3 günlük PCR veya antijen testine yönlendirmek istiyoruz” dedi.

Aşısız olanların aşıya özendirilmesi yönünde kararlar alınacağına işaret eden Saner, aşısız olan vatandaşların yaptıracağı PCR testlerinin ücretli olacağını söyledi. Başbakan saner, Eylül ayında yüz yüze eğitim başlayacağını kaydetti. Eğitim Bakanlığının çalışmalarını tamamladığını belirten saner, eğitimcilerin yüzde 96’sının aşılandığını ifade etti.

Saner, Türkiye’de çıkan yangınlarda zarar gören kişiler için yardım kampanyası başlatacaklarını da açıkladı.

BRTK