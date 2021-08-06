Saner:Türkiye’deki ekiplerimiz yangınlara müdahale ediyor, yüreklerine sağlık

Türkiye’deki yangınlara destek olmak üzere giden ekipler çalışmalarına devam ediyor. 3 araç ve 10 personel ile Türkiye’ye giden Orman Dairesi ekibi, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün kılavuzluğunda Alanya’daki Gazipaşa bölgesindeki yangına müdahalede bulundu.

11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve komuta aracından oluşan arama-kurtarma ekibinin yer aldığı Sivil Savunma ise öncelikle Alanya Gazipaşa bölgesindeki yangınlara müdahale etti. Buradaki görevlerini tamamlayan Sivil Savunma ekibi daha sonra Manavgat bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için yangın bölgesine gitti.

Ekip, Manavgat Kızıldağ bölgesindeki yangın söndürme faaliyetlerini sürdürüyor. Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “KKTC’den anavatan Türkiye’ye gönderdiğimiz yangın ekiplerimiz Manavgat Kızıldağ mevkiinde yangına müdahale etmektedirler.Yüreklerine saglık” dedi. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Heyeti de orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Antalya’da afet bölgelerindeki çalışmaları takip etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyet, ilk olarak Evrenseki mahallesinde orman yangını sonrası başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türk Kızılayı’na afetzedeler için 320 Bin Türk Lirası bağış da yaptı.

Kızılay Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Manavgat Oymapınar mevkiinde incelemelerde bulunarak afetzedelerle bir araya geldi, gıda malzemeleri dağıtım çalışmalarına katıldı.