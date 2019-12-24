SANIKLARIN CEZAİ EHLİYETLERİ TAM!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da, 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götüren ve ciddi şekilde darp ederek Dede’nin ölümüne neden olmakla yargılanan 5 sanığın duruşmasına devam edildi.

Mağusa’da, 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi darp edip evinden kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götüren ve Dede’yi burada da ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olmakla yargılanan sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun duruşmasına dün de devam edildi.

Dünkü oturumda İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tijen Sökmez’i tanık olarak dinletti.

Sanıklar ile ilgili olarak hazırlanan cezai ehliyet raporu mahkemeye sunuldu

İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savacı Mustafa İldeniz tarafından duruşmada tanık olarak dinletilen Dr. Tijen Sökmez, sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, ,Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu ile ilgili olarak düzenlenen cezai ehliyet raporlarını mahkemeye emare olarak sundu. Sanıkların birçok testlerden geçirildiğini belirten Sökmez, konu testler sonucu tüm sanıkların işlediği öne sürülen “Adam öldürme”, “Adam kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarına karşı cezai ehliyetlerinin tam olduğunun tespit edildiğini açıkladı.