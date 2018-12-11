SANKİ SAVAŞ YAŞANMIŞ GİBİ!

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Geçen hafta ülkeyi etkisi altına alan yağışlı havanın neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Lapta’da selin bıraktığı izler hala silinmedi

Geçen hafta etkili olan yağışların neden olduğu sellerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Lapta’da selin izleri hala duruyor. Lapta’nın girişindeki derede, dün Lapta Belediyesi ekipleri çalışma yaptı. Başpınar bölgesinde ise, çöken yol kenarları için güvenlik şeridi çekildi. Yukarı bölgelere çıkıldığında ise birçok yol kenarındaki duvar yıkıntılarını yol içinde görmek mümkün.

Araçlar uçuruma yuvarladı

Sel felaketinin ardından uçuruma sürüklenen araçlar ise oldukları yerden çıkarılmayı bekliyor. Bölge sakinleri 2 aracın bataklığın içinde dururken, 1 aracın kayıp olduğunu belirtti. Başpınar’ın bazı bölgelerinde de dozer ile çalışmalar yapıldı. Lapta sakinleri bu yaraların sarılması için hükümetin bir an önce adım atmasını talep etti.