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ŞANLI'NIN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

ŞANLI'NIN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Otopsi raporuna göre...

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Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Mustafa Burak ŞANLI (E-23)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “astım ve alerji atağı” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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