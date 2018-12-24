ŞANLI'NIN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI
Otopsi raporuna göre...
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Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Mustafa Burak ŞANLI (E-23)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “astım ve alerji atağı” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Mustafa Burak ŞANLI, otopsi sonucu
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