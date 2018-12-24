ŞANLI'NIN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Mustafa Burak ŞANLI (E-23)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “astım ve alerji atağı” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.