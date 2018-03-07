ŞANS DAĞITIYOR!

Devlet Piyangosunun 28 Şubat çekilişinde 200 bin TL isabet eden bileti, üniversite muzunu seyyar bayi Altan Paşa sattı

Melin DOBRAN

Erülkü Süpermarket önünde piyango bileti satışı yapan Altan Paşa, genelde şanslı olduğunu ve sattığı biletlerin kazandığını söyledi.

Yaklaşık 4-5 aydan beridir bu işi yaptığını ifade eden Paşa, 3 büyük çekilişte sattığı biletlerin, sonuncusuna 200 bin TL’nin isabet ettiğini dile getirdi. Paşa, birçok müşterisinin de kendisine “Sen bana şanslı geldin”, “İstanbul’da Nimet Abla, Kıbrıs’ta Altan Paşa” dediğini belirtti. Üniversitede bilgisayar öğretmenliği okuduğunu söyleyen Paşa, alanında iş bulamayınca bilet işine girdiğini kaydetti. Paşa, bilet satmanın ilginç ve heyecanlı bir iş olduğunu söyledi.

“3’üncü çekilişte büyük ikramiye”

Erülkü Süpermarket önünde piyango bileti satan Altan Paşa, “Yaklaşık 4-5 aydan beridir piyango bileti satıyorum. Lisede de bilgisayar üzerine okudum, üniversitede ise bilgisayar öğretmenliği okudum. Alanımda iş bulamayınca özel sektörde çalışmaya başladım. Daha sonra kendim özel bir iş yapmak istedim ve piyango bileti satmayı denemeye karar verdim. Bu işe Erülkü Süpermarket önünde başladım. 2 büyük çekiliş oldu ve benim sattığım bilete 3. Büyük çekilişte, yani 28 Şubat’ta 200 bin TL isabet etti. Benim müşterilerimden birine çıktığını duyunca çok sevinmiştim. Genelde şanslıyımdır. Burasının bana şanslı geldiğini düşünüyorum. Diğer iki büyük çekilişte, benim sattığım biletler, 1 numara ile büyük ikramiyeyi kaçırmıştı” şeklinde konuştu.

“Bana şanslı geldiğimi söylüyorlar”

Paşa konuşmasının devamında, “Şanslı olduğuma inandığım için vatandaşların benden bilet almasını tavsiye ediyorum. Şanslarını bende denerlerse kazanacaklarına inanıyorum. Birçok insan bana daha önce başka yerden de bilet aldığını ve amorti bile kazanmadığını söyledi. Genelde bana, şanslı geldiğimi söylüyorlar. Piyango biletinin yanı sıra şans topu ve 10 numara gibi kuponlardan da alan müşterilerim vardır. Bunlarda birkaç kişi tutturdu. Bilet satmak ilginç ve heyecanlı bir iştir” dedi.

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