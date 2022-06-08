Şanslı numara ‘36266’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 36266 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerinden Hüseyin Dağ tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Haziran’da yapılacak.

Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, yarından itibaren satışa sunulacak.

BRT