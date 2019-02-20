SAPIKLIĞIN BÖYLESİ!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Kumyalı’da 5 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan ve hapis yattıktan sonra serbest kalan Mehmet Kurum, yine sapıklığa başladı. Komşusunun iç çamaşırlarını çalıp kendi üzerine giyen ve cinsel içerikli mektuplarını komşusunun kapısına bırakan Mehmet Kurum tutuklandı

Mağusa’da komşusuna ait evin avlusuna izinsiz girerek çamaşır telindeki 3 adet bayan külotunu sirkat eden ve ardından komşusuna cinsel içerikli 2 adet aşk mektubu bırakan Mehmet Kurum şikayet üzerine tutuklandı. “Sirkat”, “Mülke tecavüz” ve “Cinsel taciz” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Kurum dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının sirkat ettiği 2 adet bayan külotu giymekte olduğu kazağı içerisinde tespit edilirken, yine sirkat ettiği 1 adet bayan külotunu ise giydiği tespit edildi. 2017 yılında “Cinsel istismar” ve “16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma” suçundan dolayı cezaevinden tahliye edilen zanlı Kurum, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Zanlı ise mahkemede kendisini “Kötü niyetim yoktu. Aşkımın kurbanı oldum” diyerek savundu.

ÇALIDIĞI KADIN KÜLOTLARINDAN BİRİNİ GİYDİ

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Mehmet Kurum’un 14-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Mağusa’da komşusu olan müştekiye ait evin avlusuna izinsiz girerek mülke tecavüz ettikten sonra çamaşır telinde asılı bulunan 3 bayan külotunu alıp sirkat ettiğini, akabinde ise evin yatak odası penceresine 1adet cinsel içerikli aşk mektubu bırakarak cinsel taciz suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının ayrıca 18 Şubat 2019 tarihinde bahse konu eve tekrardan giderek mülke tecavüz suçunu işlediğini belirten Ersan, evin giriş kapısına 1 adet cinsel içerikli aşk mektubu bırakarak cinsel taciz suçunu işlediğini açıkladı. Ersan, zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyleyerek, gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiğini belirtti. Ersan, yapılan soruşturmada 2 adet bayan külotunun zanlının giymekte olduğu kazağın içerisinde, 1 adet bayan külotunun ise üzerinde giydiğinin tespit edildiğini açıklayarak, kazağı içerisinde bulunan 2 adet bayan külotu ile giymekte olduğu bayan külotunun emare alındığını söyledi.

2017 YILINDA CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDU

Tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Mehmet Kurum’un 24 Kasım 2017 tarihinde “Cinsel saldırı” ve “Alıkoyma” suçlarından cezaevinden tahliye edildiğini açıkladı. Olayın bölgede infial yarattığını belirten Ersan, zanlının serbest kalması durumunda benzeri cinsel suçları işleme olasılığının aşikar olduğunu ifade etti. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikat tamamlandığını söyleyen Ersan, zanlının davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti. Tutuklu yargılanacak Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Kurum’un davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

2015 YILINDA İSE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞTU...

Komşusuna cinsel tacizde bulunan zanlı Mehmet Kurum’un bu ilk suçu değil. Zanlı Kurum, 2015 yılı Şubat ayı içerisinde Kumyalı’da 5 yaşındaki yeğenine de cinsel istismarda bulunmuştu. Zanlı Kurum, kendisine ait evde 5 yaşındaki küçük kıza pişik kremi sürme bahanesiyle kızın iç çamaşırını çıkarıp cinsel istismarda bulunmuştu. 23 Şubat 2016 yılında Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak “16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma” suçundan 3 yıl, “Cinsel saldırı” suçundan ise 2 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.



