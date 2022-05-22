Sapıklığın böylesi! Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Dünyanın en korkunç katillerinden biri olan ABD'li Jeffrey Dahmer 13 yıllık saltanatı boyunca 17 erkek ve bir çocuğu öldürdü. Cinayetlerin ardından cesetleri parçalayıp beraber yaşadığı büyükannesinin evine taşıyan katil, bu süreçte fark edilmedi. Kendi evine taşındıktan sonra evindeki gereçlerin ve ceset parçalarının keşfedilmesinin ardından tutuklanan katil müebbet cezası almıştı ancak hapishanede dövülerek öldürüldü.

Hapishanede vahşice dövülerek öldürülmeseydi bugün 62 yaşına girecek olan Jeffrey Dahmer, 13 yıl boyunca onlarca cinayet işleyerek dünyanın en vahşi katillerinden biri oldu. 13 yıl boyunca tam 17 erkeği ve bir de çocuğu öldüren Dahmer, 18. kurbanını öldürmeye çalışırken polisler tarafından yakalanmış ve Kasım 1994'te bir mahkum tarafından öldürülmeden önce ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

CİNSEL ORGANLARINI SAKLADI

İşlediği bir takım suçlar sebebiyle büyükannesi Catherine Dahmer ile birlikte Milwaukee'de yaşamaya gönderilen Dahmer, suçlarının bir çoğunu bu evde yaşarken işledi. Kurbanlarını öldürüp cesetlerini eve taşıyordu. Kimi cesetlerin cinsel organlarını ya da kafatasını saklayan katil, kimi cesetler üzerinde de seks eylemleri gerçekleştiriyordu.

CESET OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ

Büyükannesi evde yayılan kötü kokulardan endişelenmeye başladı ama bunun torununun kurbanlarının çürüyen eti olduğunu anlayamadı. Defalarca evden taşınmasını istemesine rağmen, Dahmer bir daire tutamadı ve büyükannesinin evinde yaşamaya ve cinayetler işlemeye devam etti.

İŞKENCE ETTİ

Taşındıktan sonra 12 kişiyi daha öldüren Dahmer kurbanlarını sadece öldürmedi. Onlara, doğrudan kafatasında delik açıp beynine hidroklorik asit enjekte etmek ve çıplak elleriyle kalplerini sökmek gibi türlü işkenceler de yaptı. Cesetleri asit ya da çamaşır suyu içinde saklamak, gömdüğü cesetleri sonra tekrar çıkarıp derilerini soymak gibi garip deneyleri de vardı.Tüyler ürpertici bir alıntıda Dahmer, kurbanlarının vücutlarının bazı kısımlarını yediğini itiraf etti.

HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ

Dahmer, dairesinde kötü bir koku ve hidroklorik asit kutuları fark edildikten sonra 18. kurbanını öldürmeye çalışırken polisler tarafından yakalandı ve Kasım 1994'te bir mahkum tarafından öldürülmeden önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.