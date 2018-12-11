Sapını sakın atmayın!

Vişne, yüksek antioksidan kaynağı ve vitamin deposu bir meyve. Vişnenin sapı ise kurutularak çay olarak içiliyor. Peki vişne sapının faydaları ve zararları neler?

Vişne saplarının en az meyvesi kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Vişne sapı bulundurduğu pek çok mineral ve vitamin ile vücuda fayda sağlıyor.

Vişne sapının faydaları neler?

Vişne sapı, tıpkı meyvesi gibi yüksek bir antioksidan kaynağı. Ayrıca bol miktarda A, C ve E vitamini, kalsiyumi potasyum, sodyumi fosfor barındırıyor.

İdrar yollarını temizliyor. İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı oluyor.

İltihap ve alerji önleyici, antiseptik ve temizleyici özellikleri bulunuyor.

Metabolizmayı dengeliyor, yağ yakımını hızlandırıyor ve kilo vermeye yardım ediyor.

Selüliti oluşumuna engel oluyor, var olan selülit görüntüsünü iyileştiriyor.

Vişne sapının sakinleştirici bir etkisi bulunuyor.

Kanı temizliyor, kolekstrol seviyesini düşürüyor ve kalbi güçlendiriyor.

Vişne sapının zararları neler?

Vişne sapının idrar söktücü özelliği olduğunu yukarıda da belirtmiştik. Bu özelliğinden dolay, fazla tüketimi vücutta dehidrasyona yani su kaybına nedne olabiliyor. Öte yandan ishal durumu olan ve düşük tansiyonu olanların vişne sapı tüketmesi vücuda zarar verecektir. Vişne sapı ve benzer bitkileri tedavi amaçlı tüketmeden önce bir uzmana danışmayı ihmal etmemeniz gerektiğini de hatırlatalım.

Vişne sapı nasıl kurutulur?

Vişne yediğinizde saplarını bir kenara ayırmayı unutmayın. Daha sonra güzelce yıkadığınız vişne saplarını bir kaba koyun ve kurumaya bırakın. Birkaç gün sonra gölge ve açık hava olan bir yere temiz kağıt serin, vişne saplarını üzerine koyun ve 2-3 gün kuruması için bırakın. Kuruyan vişne saplarını bir kavonozda muhafaza edebilirsiniz.

Vişne sapı nasıl kullanılır?

Vişne sapını çay olarak demlemek en popüler kullanım şeklidir. Bunun için kaynamış bir bardak suya bir kaşık vişne sapı atın ve demleye bırakın. Daha sonra sapları çıkarın. Dilerseniz bir çay kaşıpı bal ekleyerek çayınızı tatlandırabilirsiniz.