ŞARAMPOLE YUVARLANDI!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Dikmen - Boğaz yolu arasında saat 16:00 sularında meydana gelen kazada yürekler ağza geldi. Boğaz Şehitliği yakınlarında sürücünün dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucunda araç dere ağzında yan yatarak durdu. Araçta bulunan sürücü ile bir yolcunun olay yerine gelen kişiler tarafından çıkarıldıkları bildirildi.







