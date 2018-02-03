SARAYÖNÜ’NDE GÖNÜLLÜLERDEN 36 ÜNİTE KAN TOPLANDI

Mustafa Gürsoy Gezici Kan Bağışı Otobüsü Lefkoşa Sarayönü’nde gönüllülerden 36 ünite kan topladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Kan Bağış Kazanım Personeli Şerife Tutku, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkede kan temini konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye Kızılay Derneği ve Sağlık Bakanlığı arasında imzaladıkları protokol çerçevesinde gönüllü vatandaşlardan kan toplandığını söyledi.

Mustafa Gürsoy Gezici Kan Bağışı otobüsünün bundan böyle her hafta Lefkoşa ve Girne’de dönüşümlü olarak kan bağışçılarını bekleyeceğini ifade eden Tutku, SMS yolu ile GSM oparatörlerine gönderdikleri mesajla otobüsün hangi gün hangi saate nerede olacağının bilineceğini kaydetti.

Tutku, düzenlenen kan bağışı kampanyalarına vatandaşların duyarlı olduğunu ancak ilgilinin çok daha fazla olmasını beklediklerini de söyledi.

Tutku, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan 18-65 yaş arası 50 kilo üzerindeki herkesi kan bağışına davet etti.