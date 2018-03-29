SARHOŞKEN ÇARPIŞINCA...

Gamze PİR BAYKUR

Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde sarhoşken yürüdüğü esnada çarpıştıkları gerekçesiyle aralarında çıkan kavgada Savaş Can’ın kolunu kıran Ali Reza Nasırı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı. “Vahim zarar”, “Kavga”, “Rahatsızlık” ve “Sarhoşluk” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Nasırı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Kamera görüntülerinden tespit edildi

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlı Ali Reza Nasırı’nın, 24 Mart tarihinde DAÜ içerisinde umumi bir yer olan kaldırım üzerinde alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada, yürürken çarpıştıkları gerekçesiyle Savaş Can ile tartıştığını söyledi. Aralarında çıkan tartışma neticesinde elleri ve ayakları ile birbirlerine vurup kavga ettiklerini belirten Çebi, zanlının kavga sırasında Savaş Can’ın sağ kolunun kırılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Çebi, zanlının 27 Mart tarihinde kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Çebi, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ali Reza Nasırı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Yeni Bakış