Şarkıcı Emre Aydın'dan 'döviz kuru' tepkisi: 'Diğer ihtimal hiç iç açıcı değil...'

TC Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından piyasalar karıştı. Dolar ve euro kuru uçuşa geçti. Dolar/TL kuru 16 lirayı , Euro/TL kuru ise 18 lirayı aştı. Döviz kurunun ateşi yükselmeye devam ederken; ünlü şarkıcı Emre Aydın'dan da bir paylaşım geldi. Aydın, "Umarım kur düşer. Diğer ihtimal iç açıcı değil hiç..." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dün piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapılmış oldu.

Seri faiz indirimleri sonrası TL'de hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Haftanın son gününe de yükselişle başlayan Dolar/TL kuru 16 lirayı , Euro/TL kuru ise 18 lirayı aştı.

TL SON 4 AYDA RESMEN ÇÖKTÜ

Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 16 lirayı da aştı. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 7 TL'den fazla değer kaybetti.

EMRE AYDIN: DİĞER İHTİMAL İÇ AÇICI DEĞİL

TL'nin döviz kuru karşısında değer kaybı sürerken; yaşananlara her kesimden tepki gelmeye devam ediyor. Son olarak, ünlü şarkıcı Emre Aydın da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Umarım kur düşer" diyen şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ya kur 13,5'in altına düşecek ya da RSİ (Relatif Güç Endeksi) 98'in üzerine çıkacak. Umarım kur düşer. Diğer ihtimal iç açıcı değil hiç."

Cumhuriyet