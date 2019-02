Şaşırtan davet!

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu, yapımcı Rafael Cemo Çetin babasının 1993'te çektiği 'Berlin in Berlin' filminden esinlenip 'New York in New York' adlı bir filme imza attı. Önceki akşam Beyoğlu, Soho House'da gerçekleşen gala daveti için 'Berlin in Berlin'in başrol oyuncusu Cem Özer'i aradı.