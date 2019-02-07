Şaşırtan davet!

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu, yapımcı Rafael Cemo Çetin babasının 1993'te çektiği 'Berlin in Berlin' filminden esinlenip 'New York in New York' adlı bir filme imza attı. Önceki akşam Beyoğlu, Soho House'da gerçekleşen gala daveti için 'Berlin in Berlin'in başrol oyuncusu Cem Özer'i aradı.

Rafael Cemo Çetin, Cem Özer'e ''Yıllar önce babamın filminde oynadınız. Bu film onun devamı. Gelirseniz mutlu olurum'' dedi.

EKİBİ KUTLADI

Cem Özer'in tepkisi şu oldu: ''Cemo haberin var mı bilmiyorum. Ama ben babana dava açtım. Aramız kötü.'' Yönetmen Rafael Cemo ''Cem Abi ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek'' dedi.

Sinan Çetin rahatsız olduğunu ileri sürerek galaya gerçekten de katılmadı.

Bu arada Cem Özer herhangi bir polemiğe neden olmamak için geceye gitmedi. Ama ekibi kutlamayı ihmal etmedi.

NELER OLMUŞTU?

Cem Özer yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı 'İstasyon' filminin 3 ay önceki çekimleri sırasında 2 metrelik çukura düşüp bacağını kırmıştı. Çabuk iyileşmesi için uygulanan ozon tedavisi sırasında pıhtı atmış, 42 gün yaşam mücadelesi vermişti. Sinan Çetin hastane masrafı olan 40 bin TL'yi ödemek istemedi.

Cem Özer ise ''Arayıp özür dileseydi, para önemli değildi'' dedi.

Bunun üzerine Sinan Çetin ''Ona en çok ben iş verdim. Arkamdan yalan konuşuyor. Cem'i oyundan çıkarıyorum, bana ayıp etti. Bir daha görüşmem'' şeklinde açıklama yaptı.

Bu sözler üzerine dava açmaya karar veren Cem Özer şunları söyledi: ''Demek ki marka değeri 40 bin TL'ymiş, yazıklar olsun. Beni oyundan attığını söylüyor, sen kimi atıyorsun? Utanmasa beni borçlu çıkaracak.''