Şaşırtan taciz itirafı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Onur Büyüktopçu'nun itirafı izleyiciyi şaşırttı.

Onur Büyüktopçu bir kadın hayranının tacizine uğradığını açıkladı. Onur Büyüktopçu,Yemekteyiz programında cinsel taciz konusu açılınca yaşadığı olayı, "Oramı buramı mıncıkladı" diyerek anlattı.

"ORAMI BURAMI MINCIKLIYORDU"

Yemekteyiz programının sunucusu Onur Büyüktopçu, son bölümde itirafı ile izleyiciyi şaşırttı. Nevra isimli yarışmacıyla sohbet ederken söz taciz olayına geldi. Kadınlara yönelik tacize değinen Onur Büyüktopçu, dış sesin 'Artık erkekler de tacize uğruyor siz tacize uğradınız mı?' sorusu üzerine bomba bir itirafta bulundu. Büyüktopçu, "Olay 2 - 3 yıl önce bir tatil beldesinde yaşanmış. Üstünü çıkarıp altındaki şortuyla güneşlenen Onur Büyüktopçu 'yarı çıplak' uzanmış güneşin tadını çıkarırken bir anda orasının burasının mıncıklanması ile yerinden sıçradım. Bir kadın tarafından tacize uğradım." dedi.

"ÜSTÜM ÇIPLAK ALTIMDA ŞORT VAR"

"Kimsenin benim vücuduma dokunma hakkı yok" diyen Onur Büyüktopçu yaşadığı tacizi şu sözlerle anlattı: "Üstüm çıplak altımda şort var. Güneşlenmişim. Bir tane biri geldi. Ben herhalde arkadaşım şaka yapacak sandım. Bir tane hanımefendi diyeceğim ama hanımefendi de değil. Oramı buramı mıncıklıyor. Kalktım hemen gözüm kapalı. Ayy koriş dedi ben seni çok seviyorum. Dedim hanımefendi ne yapıyorsunuz. Ben orada güneşlenen bir insanım. Bu bir tacizdir. yapamazsınız öyle bir şey. Beni ekranda çok sempatik bulabilirsiniz. Ama böyle bir hakkı yok. Benim vücuduma dokunma hakkınız yok. Hiç kimsenin yok. Ben çok sinirlendim. Oradaki görevliye seslendim. Dedim ki şu hanımefendi alın buradan. Mahkemeye versem tacizden kazanırım. Bir de bu ünlü işte burnu havada diyorlar. Ben bir hanımefendiye yapsam orasını burasını mıncıklasam döverler beni."