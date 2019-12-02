SATIŞINI YAPTIĞI ÜRÜNLERİN PARASINI MUHASEBEYE YATIRMADI!

MHA'da yer alan habere göre; Ocak – Kasım 2019 ayları içerisinde çalışmakta olduğu iş yeri adına Gazimağusa ve İskele bölgesindeki marketlere satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil etmiş olduğu 3650 TL parayı işyeri muhasebesine yatırmayan O.D (E- 28) şikâyet üzerine 29.11.19 tarihinde tutuklandı.

Zanlı 30.11.19 tarihinde, müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamını temsilen mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler ilk tanık olarak polis memuru Mehmet Keleş’ i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Polis memuru Mehmet Keleş yemin altında verdiği şahadette Gazimağusa’ da bir şirketin satış temsilciliğini yapan zanlının T.M isimli markete satmış olduğu alkollü içkilere karşılık makbuz karşılığı tahsil ettiği 3650 TL parayı makbuz kökünde oynama yaparak eksik teslim ettiğine dair 29.11.19 tarihinde işyerinden alınan şikâyet doğrultusunda tahkikata başlandığını belirten Keleş zanlının ayni gün derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğine değinen Keleş, bunun dışında zanlının yaklaşık 9 ay içerisinde Gazimağusa ve İskele bölgesinde birçok marketten tahsil etmiş olduğu meblağların makbuz köklerinde oynama yaparak 46000 TL parayı da zimmetine geçirmek suretiyle birtakım borçlarını ödediğini belirtti.

Zanlının hangi marketten ne kadar para aldığına dair cep telefonuna kayıt yaptığını söyleyen Keleş, kayıp meblağın toplamı ile ilgili henüz şikâyetçiden bir talep gelmediğine vurgu yaptı.

Kontrollerin ardından zanlının beyan etmiş olduğu meblağ da göz önüne alındığında, rakamın artış göstereceği ihtimali vardır diyen tahkikat memuru Keleş, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığına değindi. Birçok marketten ifade alınacak olması yanında kesin rakamın makbuzlarla birlikte tespit edilebilmesi bakımından zamana ihtiyacı olduğunu belirten Keleş, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.