Satranç şampiyonunun foyası ortaya çıktı: Tuvalete gidip…

Son dönemde Dünya satrancının öne çıkan isimlerinden biri olan Igors Rausis'in foyası Fransa'da ortaya çıktı... Son aylarda dünya sıralamasında hızla yükselen Rausis'in mola sırasında tuvalete giderek cep telefonuyla taktik aldığı ortaya çıktı. Tuvalette çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan adam açıklama yaptı.

Son aylarda satranç dünyasında hızla yükselen ve kazandığı peş peşe galibiyetlerle, “Yeni dahi” unvanını bile alan Letonya ve Çekya kökenli Igors Rausis’in aslında hile yaptığı ortaya çıktı… Fransa’nın Strasburg kentindeki bir turnuva sırasında 58 yaşındaki Rausis’in tuvalette çekilen fotoğrafı, satranç oyuncusunun foyasını ortaya çıkardı.

Akıllı telefonların müsabakalarda yasak olduğu satranç turnuvasında mola anında tuvalete giden Rausis’nin tuvaletteki bir kabine girerek telefon ekranına baktığı tespit edildi. Telefon ekranı üzerinden özel bir yazılım aracılığıyla taktik alan Rausis’in bu fotoğrafı hemen yerel hakemlere ve kısa süre sonra da Dünya Satranç Federasyonu’na gönderildi. Yaşanan arbede sonrasında Rausis yarışmadan men edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Satranç Federasyonu Direktörü Emil Sutovksy, “Igor Rausis, Strasburg’daki turnuvada suç üstünde yakalandı. Oyuncunun son dönemde hızla yükselmesinin ardından ondan bir süredir şüpheleniyorduk” dedi.

Hilebaz adamın cep telefonunu bacağına sardığı bir bez ile sakladığı ortaya çıktı.

1130 dolarlık ödülü kazanmak için mücadele eden Rausis’in fotoğrafının şans eseri mi çekildiğini yoksa önceden planlanıp planlanmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rausis, fotoğraftakinin kendisi olduğunu doğruladı. Rausis, “Resmen deli gibi davrandım. Oyunlar sırasında telefonumu kullandığımı itiraf ediyorum. Başka ne diyebilirim ki” ifadesini kullandı.

Dünya sıralamasında 53’üncü sırada yer alan Rausis hakkında konuşan satranç ustası Danny Gormally, “Rausis’in daha önce durdurulması gerekirdi. Bir insanın 50’li yaşlarda bu kadar ilerleme gösterdiğini düşünmek çok naif” dedi. Dünya Satranç Federasyonu’na bağlı Fair Play Komisyonu’ndan bir diğer yetkili de, “Bu oyuncuyu aylardır izliyorduk. İstatistiksel modelimiz oyuncunun sıra dışı başarısını fark ederek bizi uyardı” dedi.