"Sauron'un Gözü": Bilim insanları sırrını çözmek için seferber oldu

Karşımızdaki bu semavi şaheser, bir denizanasının elektrik renklerine, yılanbalığının açık ağzına, 70'lerin popüler disko hitlerinin ultra mistik kliplerine ve hatta JRR Tolkien'ın efsanevi eseri Yüzüklerin Efendisi'ndeki Sauron'un Gözü'ne benziyor.

NASA'nın Hubble, Spitzer ve Chandra X-ışını teleskoplarının tümü bu ünlü süpernovayı (diğer adıyla SN 1987A) daha önce görüntülemişti, ancak gökbilimciler James Webb Uzay Teleskobu sayesinde ilk kez bu fenomeni yüksek çözünürlükle görüyorlar.

Ancak bu sadece şahane bir fotoğraftan çok daha fazlası zira NASA ile Avrupa (ESA) ve Kanada (CSA) uzay ajanslarının işbirliğiyle bu kızılötesi teleskop, patlayan yıldızın kalıntılarında yeni gizemli ayrıntılar ortaya çıkardı.

Kızılötesi ışık insan gözüyle görülemediğinden, araştırmacılar verileri görünür ışık dalga boylarına dönüştürdüler. Buldukları şey, bir gaz bulutunun merkezinde açılan anahtar deliğine benzeyen bir şeyi çevreleyen, hilal benzeri bir çift küçük, tuhaf şekildi.

Peki bu gördüğümüz tam olarak neydi? Uzmanlar bile “Webb'in gözünün” onlara oyun oynayıp oynamadığını merak ediyor.

NASA'ya göre “söz konusu parlaklıklar, genişleyen malzemenin üç boyutlu olarak görüntülenmesinden kaynaklanan optik bir fenomen olan uzuv parlaklığının bir göstergesi olabilir.” Başka bir deyişle “aslında bakış açımız, bize bu iki hilalde gerçekte olabileceğinden daha fazla malzeme varmış gibi gösteriyor.”

Bu gizemi çözmek, bilim adamlarının ölen yıldızların zaman içinde nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Astrofizikçiler, ölmenin eşiğindeki yıldızların ve SN 1987A gibi süpernovaların adeta bir element fabrikası olduğunu söylüyor.

Örneğin, insanların ve Dünya'daki yaşamın çoğunun temelini oluşturan kimyasalın aynısını yani karbon üretiyorlar. Daha sonra kemiklerde bulunan kalsiyum ve kanda bulunan demir gibi metalleri yıldızlararası uzaya yayıyorlar.

Yıldızların ve gezegenlerin tohumları...

Bu dağılım yeni nesil yıldızların ve gezegenlerin tohumlarını atıyor; ancak bilim insanları sürecin ilk aşamaları hakkında öğrenecekleri çok şey olduğunu da kabul ediyor.

Yeni Webb görüntüsünde merkezdeki anahtar deliği patlamadan kaynaklanan gaz ve toz yığınlarıyla dolu. NASA, “Toz o kadar yoğun ki Webb'in tespit ettiği yakın kızılötesi ışık bile ona nüfuz edemiyor ve merkezdeki anahtar deliği şeklini yaratıyor” ifadelerini kullanmakta.

Ortadaki parlak kuşak, kum saati şeklindeki dış halkaların iki soluk kolunu birbirine bağlıyor. Kemer ise yıldızın ölmesinden on binlerce yıl önce patlayan malzemeden oluşmakta. Süpernovanın şok dalgası da kemere çarptığında ortaya çıkan sıcak noktalarla dolu.

Bunların yanında bandın dışında noktalar ortaya çıkıyor ve etrafını saran yaygın emisyonlar görülüyor. Bilim insanları bu bulgunun süpernovanın ilerleyişinde önemli bir mihenk taşı olduğunu söylüyor.

Gökbilimciler, yaklaşık 40 yıl önce Samanyolu'nun küçük bir uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'nda ilgi çekici ve nispeten yakın bir kozmik nesne olan SN 1987A'yı keşfetti. O zamandan beri bilim insanları bunu radyo, gama ışını ve X ışını dalga boylarında araştırdılar. Ve araştırmaya da devam ediyorlar zira SN 1987A ile ilgili çoğu şey bir gizem olmaya devam ediyor.

Örneğin bilim insanları patlamadan geriye bir kara delik veya nötron yıldızı kalması gerektiğine inanıyor. Ancak hiçbir teleskop küllerin arasında böyle bir kara delik ya da nötron yıldızı bulamadı.

Zamanla ve diğer teleskop gözlemevlerinin yardımıyla belki de bu, Webb'in aralayacağı başka bir sır perdesi olacak.

Elisha Sauers, Mashable'da muhabir. / Metin Aktaşoğlu Türkçeleştirdi.

Mashable Türkiye