Savaşa giden Ukraynalı babanın, küçük kızına attığı son bakış yürekleri dağladı

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik harekat başladı. Harekatın ardından Rus uçakları Ukrayna'yı bombalarken, orduya katılacak erkekler de yola çıktı. Savaşa giden bir baba ve kızı arasındaki görüntüler ise yürek dağladı.

Rusya, günlerdir beklenen hamleyi bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından Rus uçakları doğu sınırından giriş yaparak Ukrayna savaş uçaklarını düşürmeye başladı. Ukraynalı yetkililer de eli silah tutan herkesi askere çağırdı.

ASKERLİK ŞUBESİNDE UZUN KUYRUKLAR

Ülkelerini korumak adına askere gitmeye hazırlanan Ukraynalı erkekler, askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çok sayıda kişi, işlemlerini yaptırdıktan sonra cephenin yolunu tuttu.

BABA VE KIZI ARASINDAKİ GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Rusya'ya karşı savaşmak için askere giden Ukraynalı erkekler de aileleriyle vedalaştı. Ukraynalı bir adam ile küçük kızı arasındaki veda anları ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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