SAVCIYI TEHDİT ETTİLER!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Girne’de Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu korumalarıyla birlikte öldüresiye dövdükleri gerekçesiyle Savcılık tarafından Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmaları talep edilen İş insanı Bulut Akacan ve adamları devletin savcısını tehdit etti

Girne’de 7 Ocak tarihinde, alacak verecek meselesi gerekçesiyle bir kafede Erhan Başay’a saldıran Akacan’ın korumaları, Başay ve olayı ayırmaya çalışan Zeki Asımoğlu’nu darp etmişti. Olayın ardından tutuklanan Bulut Akacan ve korumalarının poliste 3’er gün tutuklu kalmasına emir verilirken, Bulut Akacan “Göğüs ağırısı” şikayetiyle önce Girne Akçiçek hastanesi’ne oradan da kendi isteğiyle Girne’de özel bir hastaneye sevk edilmişti. Basının olayın peşine düşmesi nedeniyle Bukut Akacan bu kez Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Akacan doktorların anjiyo önerilerine ise “Ben bu hastanede anjiyo olmam” yanıtı vererek tıbbi müdahaleyi reddetmişti.

Dün yeniden yargı huzuruna çıkarıldılar

Bulut Akacan ve korumaları 3’er gün tutukluluk emrinin tamamlanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmış ve polisin talebi üzerine 3’er gün daha tutukluluk süreleri uzatılmıştı. Akacan ek tutukluluk süresini de hastanede geçirirken korumaları 3’er gün daha poliste tutuklu kalmıştı. Bulut Akacan ve korumaları hakkında ise savcı, olayın ciddiyeti nedeniyle Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmalarını talep etmişti. Bulut Akacan ve korumaları dün yeniden yargı huzuruna çıkarken, savcının Ağır Cezada yargılanmaları talebine karşılık Akacan ve korumalarının avukatları itiraz ederken, Akacan ve korumaları devletin savcısını tehdit etti.

Hiç kimse yargının üstünde değildir

Salt alacağını talep etti diye sokak ortasında bir kişiyi ve onu korumaya çalışan arkadaşını öldüresiye döverek birinin kafatasının çatlamasına neden olan Bulut Akacan ve profesyonel boksör koruması, vatandaşı dövdükleri yetmezmiş gibi şimdi de devletin bağımsız yargısını baskı altına almaya çalışıyor.