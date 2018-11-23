SAVOY OTELDE YANGIN!

Girne’de faaliyet gösteren Savoy otele ait çinkodan mamul ambar içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

Saat 14:30’da meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu ambar içerisinde bulunan masa, sandalye, ofis malzemeleri ve alkollü içkiler yanarak zarar görürken, ambarın yanında bulunan toplantı salonunun kapıları yanarak, tavanı ve duvarları çıkan isten ve ısıdan zarar gördü. ..Soğutma çalışmaları sürüyor.