Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SAYDAM BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR!
SAYDAM BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR!

SAYDAM BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR!

Organları bağışlandı...

A+A-

Beyin kanaması geçirmesi sonucu geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam bugün toprağa veriliyor..

Bu arada Prof. Dr. Serdar Saydam’ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.Saydam ailesinin organları bağışlama kararı üzerine, Türkiye’den ekiplerin adaya geldiği ve Saydam’ın cenazesinin bu nedenle bugüne ertelendiği ifade edildi.

Serdar Saydam’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.