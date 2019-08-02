SAYDAM BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR!

Beyin kanaması geçirmesi sonucu geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam bugün toprağa veriliyor..

Bu arada Prof. Dr. Serdar Saydam’ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.Saydam ailesinin organları bağışlama kararı üzerine, Türkiye’den ekiplerin adaya geldiği ve Saydam’ın cenazesinin bu nedenle bugüne ertelendiği ifade edildi.

Serdar Saydam’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.