Ana muhalefet partisi genel başkanı Tufan Erhurman'dan sert eleştirii hükümetin hem kurumsal hem de hukuksal kaos yarattığına dikkat çeket Erhürman, yönetemiyorsunuz söylemini tekrarladı. Erhürman'ın açıklamaları şöyle;

'İstişare ve koordinasyon mekanizmalarını doğru dürüst çalıştırıp, verileri şeffaf biçimde açıklayıp, değerlendirip, bunlara dayalı gerekçeli tek bir kararı üretmeyi ve uygulamayı, yani kısacası yönetmeyi beceremediniz.

Yönetsel kaosu gidermek için istişareye geçeceğinize, meseleyi hukuki tartışmaya döktünüz. Şimdi hukukçular ve hukuk alanında yetkili kurumlar yarattığınız yönetsel kaosu yorumlarıyla aşmaya çalışmak zorunda kalınca, bir de hukuki ve kurumsal kaos çıktı ortaya. Sayenizde kimsenin taşını ayıklayamayacağı bir "pirinç"le karşı karşıyayız. Bravo!!!'