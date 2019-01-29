"SAYIN AKINCI BEN YAPARIM OLUR HAVASINDADIR"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki son açıklamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa’nın Crans Montana sonrası kendi nesillerin federasyon yapamayacağının belli olduğu ve Anastasiadis’in geçtiğimiz aylarda iki devleti görüşmek istediği yönündeki söylemlerini anımsatan Tatar, Akıncı’nın tüm bunlara rağmen “federasyondan başka çözüm olmaz” demesini eleştirdi “Seçim için değilse niçin bunu yaptı, yapıyor? diye sordu.

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığı basın toplantısında, “Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız’ dediğine ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda da herkesin bu noktaya gelmesinin Kıbrıs davasının geleceği için önemli olduğuna işaret etti.

UBP Genel Başkanı Tatar, “Sayın Akıncı Meclis’e gelip bilgi vermeli ve Meclis, Crans Montana sonrası tüm yaşananları, Rumun geri adımlarını iyi değerlendirerek yeni bir karar almalıdır. Bir dönüm noktasındayız ve bu Meclis’e yeni kararlar alma görevi düşmektedir” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans Montana sonrası ortaya çıkan gelişmeler ışığında 2 ayrı devlet ve konfederasyon modellerini de masada görüşmek istediğini BM’ye bildirmesi çağrısında bulundu.