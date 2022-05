Sayın Tatar boş yere çırpınmayı bir an önce bırakmalı ve istifa etmelidir

Yurttaşın her gün daha fazla yoksullaştığı, gençlerin göç etmeye devam ettiği ülkemizde, krizlerin baş mimarı cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Ersin Tatar’dır. Sayın Tatar ve bu zihniyetin temsilcileri, kaostan beslenerek makamlarını korumaya çalışmaktadırlar. Sayın Tatar da şu an ki hükümet de müdahaleler sonucunda koltuklarında oturmaktadırlar. Hem Sayın Tatar hem de bakanlar kurulu üyeleri, müdahalelerin olduğunu açıkça belirtmektedirler. Müdahaleyle gelen şahıslar, Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmemektedir. Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Sayın Tatar, müdahalelerin yaşanmasına boyun eğmiştir. Müdahale ürünü gayrı meşru bir hükümetin oluşmasında da baş rol oynamıştır.

Yaptıkları ve söyledikleriyle, makamının itibarını yerle bir eden, alım gücü yerlerde sürünürken Türkiye illerini gezmekten başka hiçbir şey yapmayan-yapamayan Sayın Tatar, yarattığı kaosu CTP ve diğer muhalefete saldırarak örtmeye çalışmaktadır. Sayın Tatar, Kıbrıs Türk halkının temsilcisi değil, müdahalelerin aracıdır. Cumhurbaşkanlığı makamında oturmaya devam etmek için her şeyi mubah görmektedir. Ayrılıkçı ‘İki eşit egemen devlet’ iddiasında bulunan zihniyet, Kıbrıs Türk halkını, Kıbrıs’ın güneyine muhtaç etmiştir ve Kıbrıs Türk halkının dünyayla bağlarının kopmasına neden olmuştur. Kıbrıslı Türk gençler Kıbrıs’ın güneyine işlemeye giderken, Kıbrıslı Türk esnaf siftah yapabilmek için Kıbrıs’ın güneyinden gelenleri beklerken Sayın Tatar, Sarayönü’nde ahkam kesmeye devam etmektedir.

Hiçbir ülke tarafından ciddiye alınmayan, kendi halkını temsil etmeyen, söyledikleri ve yaptıklarıyla her gün mizah konusu olan Sayın Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamında oturmaya devam etmesi bir utançtır. Sayın Tatar düştüğü durumdan kurtulabileceğini düşünerek son çırpınışlarını vermektedir. CTP’ye ve diğer muhalefete saldırarak, kendi kendine birtakım ödüller takdim ettirerek ve toplumu ötekileştirerek etrafına korku salmaya çalışmaktadır. Sayın Tatar boş yere çırpınmayı bir an önce bırakmalı ve toplumun önünü açmak için müdahale sonucu oturduğu koltuktan, gayrı meşru hükümetiyle birlikte istifa etmelidir.

Kıbrıs Türk halkının karnı, sizin boş sözlerinize ve saldırgan tavırlarınızla gündemi değiştirme çabalarınıza toktur. Sayın Tatar’ı, bulunduğu makamın itibarını daha da yerle bir etmemek için susmaya davet eder ve bir an önce istifa etmesini talep ediyoruz. Sizden hoşnutsuz olan Kıbrıs Türk halkı ile hem sokakta hem Meclis’te mücadelemiz devam edecek.