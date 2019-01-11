SAYIŞTAY, DOME HOTEL İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞI RAPORU PAYLAŞTI

Sayıştay, Dome Hotel konusunda hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.Sayıştay Başkanı Osman Korahan imzasıyla yayımlanan raporda, Dome Hotel’in kar ortaklığı şeklinde Dayanışma Turizm Ltd.’e kiralandığı ve kira süresinin 14.05.2018 tarihinde son bulduğu, ilgili şirket tarafından hotele yapılması gereken yatırımların tam olarak gerçekleştirilmediği ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesine ödenen kar payının yeterli bulunmadığı belirtildi.

Sayıştay açıklamasında, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin 3 Ekim 2017 tarihinde avukat aracılığı ile Dayanışma Turizm Ltd.’e sözleşmeyi uzatma ve/veya yenileme niyetinde olmadığını,14 Mayıs 2018 tarihinde ve/veya en geç 15 Mayıs 2018 tarihinde Dome Hotel’i tahliye etmesini, aksi halde tahliye davası ikame edileceğini yazılı olarak ilettiği görüşüne de yer verildi.

Açıklamada, inceleme sonuçları ve belirtilen görüş doğrultusunda Sayıştay’ın Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesine verilen cevaba da yer verilerek, Dairenin Dome Hotel’i süresi biten sözleşme gereği tasarrufuna alması ve 20/2016 sayılı Kamu ihale Yasası kapsamında olan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin Dome Hotel’i anılan yasa kurallarına uygun olarak kiralaması gerektiği belirtildi.