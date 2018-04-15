SBA GÜMRÜKÇÜSÜ UYUŞTURUCU İTHAL EDERKEN YAKALANDI

Kıbrıs Postası’ndan Nadire Bahadi’nin haberine göre Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki akşam aldığı bir ihbarı değerlendirerek Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda Güney’den Kuzey’e yaklaşık 13 gram hint keneviri, 14 gram ise kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ithal eden Ali Mehmet Soyer’i yakaladı.

SBA gümrükçüsü olarak sınır kapılarında görev yapan Soyer “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Aleyhindeki suçlamaları kabul ederek polise verdiği gönüllü ifadede suçunu itiraf eden Soyer hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Aracında hint keneviri ve kokain bulundu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 13 Nisan 2018 tarihinde saat 20:30’da Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapan zanlı Ali Mehmet Soyer’e ait araçta yapılan aramada yolcu koltuğunda bulunan poşet içerisinde iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 13 gram hint keneviri, 14 gram da kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını belirten Özdesoy, polise bir gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğin ancak zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını söyledi. Emare alınan uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği poşetlerin ise Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini belirten Özdesoy, soruşturmanın selameti açısından zanlı Ali Mehmet Soyer’in 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.