SCARLETT JOHANSSON İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
Scarlett Johansson ile ilgili şok iddia!
A+A-
Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ile gazeteci eşi Romain Dauriac'ın yollarını ayırdığı iddia edildi.
Scarlett Johansson'ın, Fransız eşi Romain Dauriac'tan sessiz sedasız ayrıldığı öne sürüldü. Johansson'a yakın bir kaynak, çiftin yazdan beri ayrı olduğunu söyledi.
32 yaşındaki oyuncunun, dün sabah New York'ta alyansı olmadan görüntülenmesi söz konusu iddiayı güçlendirdi.
İlişkileri 2012 yılında başlayan ikili, 2013'te nişanlanmış, Ekim 2014'te ise evlenmişti. Scarlett Johansson ile Romain Dauriac'ın Rose Dorothy adını verdikleri bir kızları bulunuyor.
Bu haber toplam 152 defa okunmuştur
Etiketler : Scarlett Johansson
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.