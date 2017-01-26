SCARLETT JOHANSSON İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ile gazeteci eşi Romain Dauriac'ın yollarını ayırdığı iddia edildi.

Scarlett Johansson'ın, Fransız eşi Romain Dauriac'tan sessiz sedasız ayrıldığı öne sürüldü. Johansson'a yakın bir kaynak, çiftin yazdan beri ayrı olduğunu söyledi.

32 yaşındaki oyuncunun, dün sabah New York'ta alyansı olmadan görüntülenmesi söz konusu iddiayı güçlendirdi.

İlişkileri 2012 yılında başlayan ikili, 2013'te nişanlanmış, Ekim 2014'te ise evlenmişti. Scarlett Johansson ile Romain Dauriac'ın Rose Dorothy adını verdikleri bir kızları bulunuyor.