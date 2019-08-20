Sebebi gerginlik ve stres!

Duruş bozuklukları, osteoporoz, migren, boyun fıtığı, kaslarda oluşan spazm ve tansiyon gibi nedenlerle ortaya çıkan ense ağrısına hangi bölüm/doktor bakar?

Ense ağrısı, günlük hayatı olumsuz etkileyen, yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarının başında geliyor. Omuzun sağ ve sol bölgelerine ve kollara da yayılabilen bu ağrılar hareket kısıtlılığı yaratabiliyor. Peki, ense ağrısına hangi bölüm/doktor bakar? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

ENSE AĞRISI NEDENLERİ

– Stres ve gerilim sonucu kasların aşırı kasılması

– Yanlış oturma veya yatma pozisyonu

– Özellikle soğuk mevsimlerde uzun süre soğukta kalma ya da cereyanda kalma

– Boyun sinirlerinde sıkışma veya yıpranma

– Boyun disklerindeki iltihaplanma

– Ani harekete bağlı sinir sıkışması

– Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıkları

– Kas spazmı

– Boyun bölgesinde spinal kanal darlığı, spinal tümör

– Eklem iltihabı (romatoid artrit)

– Baş, ense ve boyun bölgesindeki kasların gerilmesi

– Kemik erimesi, menenjit, omlinkarın eğilmesi veya kas romatizması – Uzun süre hareketsiz bilgisayar kullanımı

– Tortikolis adı verilen doğuştan eğri boyun

– Osteoporoz kemik kaybı

– Kaza sonucu boyun bölgesine alınan darbe

ENSE AĞRISINA HANGİ BÖLÜM/DOKTOR BAKAR?

Eğer ense ağrınız varsa öncelikle ense ağrısına neden olabilecek faktörlerin tespiti için hastanelerin “Ortopedi ve Travmatoloji” bölümüne görünmeniz gereklidir. Bu bölümde gerekli tetkik ve muayenelerin yapılmasının ardından doktorunuz sizi sonrasında “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” bölümüne sevk edebilir. Ayrıca hastalığın durumuna göre Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne de yönlendirilebilirsiniz.