SEBZE CEP YAKTI!
Vatandaş uzaktan bakmakla yetindi!
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Pazar günleri Lefkoşa-Terminal alanında kurulan Açık Pazar’da vatandaş bu hafta sonu sebzelere uzaktan bakmakla yetindi.
Özlem ÇİMENDAL
Pazar günleri Lefkoşa-Terminal alanında kurulan Açık Pazar’da vatandaş sebzelere uzaktan bakmakla yetindi. Kış meyveleri olan elma, armut ve narın ortalama 4 TL’den alıcı bulduğu pazara vatandaşın ilgisi yoğundu.
Bezelye, bakla kilosu 15 TL’den alıcı buldu
Sebze yemeklerinin başında gelen fasulye kilosu 12 TL ile alıcısını beklerken, bezelye 15 TL’lik fiyat ile rekor kırdı. Yine kış yemeklerinin başında gelen bakla da kilosu 15 TL ile bezelyeyi takip etti.
Domates sevindirdi
Uzun süredir fiyatında bariz bir düşüş yaşanmayan yemeklerin olmazsa olmazı domates ise bu hafta da kilosu 2.50 TL’den tezgahlardaki yerini alarak vatandaşın yüzünü güldürdü.
Yeni Bakış
Etiketler : sebze fiyatları, yükseklik, Lefkoşa-Terminal alanı, Açık Pazar
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