SEBZE VE MEYVE FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Lefkoşa Otobüs Terminali içerisinde kurulan pazarda bazı ürünlerin fiyatları geçtiğimiz haftalara göre düşüş gösterdi

Lefkoşa otobüs terminali içerisinde kurulan pazarda bazı ürünlerin fiyatları geçtiğimiz haftalara göre düşüş gösterdi. Alım gücü düşen vatandaşlar, aylardır alışveriş yapmakta sıkıntı çektiklerini belirterek bu hafta pazarın daha uygun olduğunu ifade ettiler.

Domatesin kilosu 10 TL

Pazar tezgâhlarında dün satılan domatesinin kilosu 10 TL üzerinden alıcısıyla buluştu. Acı biberin kilosu da 10 TL üzerinden satılırken, soğanın kilosu 5 TL, patlıcanın kilosu 15 TL, havucun kilosu 6 TL üzerinden satışa sunuldu.

Salatalığın kilosu 10 TL

Bu hafta halk pazarında salatalığın kilosu 10 TL’den, sarı fasulyenin kilosu ise 30 TL’den alıcısıyla buluştu. Pazar yerinde diğer sebzelerin kilosu ise şu fiyatlardan tezgâhlarda yerini aldı;

Patates:……........…..6 TL

3 bağ ıspanak:.......10 TL

Kolakas:……….........12 TL

Marul:……………....…3 TL

Bakla :……………......13 TL

Kabak:…………….… 10 TL

Sarma:…………….….5 TL

Yeşillik:……….....…. 2 TL

Brokoli:………........6 -8TL

Muzun kilosu ........7 TL

Alım gücü düşen vatandaş için pazar alanında bazı tezgâhlarda elma, armut gibi meyvelerin fiyatları tezgâhlarda 4 TL ile yerini aldı. Değişen meyvelerin fiyatları farklı tezgâhlarda şu şekilde gözlemlendi:

Elma:………..............10 TL

Armut:………...........10 TL

Mandalina:...…....…3 TL

Muz:…………........….7 TL