SEBZE VE MEYVE FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI!
Sebze fiyatlarında son durum...
Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Lefkoşa Otobüs Terminali içerisinde kurulan pazarda bazı ürünlerin fiyatları geçtiğimiz haftalara göre düşüş gösterdi
Lefkoşa otobüs terminali içerisinde kurulan pazarda bazı ürünlerin fiyatları geçtiğimiz haftalara göre düşüş gösterdi. Alım gücü düşen vatandaşlar, aylardır alışveriş yapmakta sıkıntı çektiklerini belirterek bu hafta pazarın daha uygun olduğunu ifade ettiler.
Domatesin kilosu 10 TL
Pazar tezgâhlarında dün satılan domatesinin kilosu 10 TL üzerinden alıcısıyla buluştu. Acı biberin kilosu da 10 TL üzerinden satılırken, soğanın kilosu 5 TL, patlıcanın kilosu 15 TL, havucun kilosu 6 TL üzerinden satışa sunuldu.
Salatalığın kilosu 10 TL
Bu hafta halk pazarında salatalığın kilosu 10 TL’den, sarı fasulyenin kilosu ise 30 TL’den alıcısıyla buluştu. Pazar yerinde diğer sebzelerin kilosu ise şu fiyatlardan tezgâhlarda yerini aldı;
Patates:……........…..6 TL
3 bağ ıspanak:.......10 TL
Kolakas:……….........12 TL
Marul:……………....…3 TL
Bakla :……………......13 TL
Kabak:…………….… 10 TL
Sarma:…………….….5 TL
Yeşillik:……….....…. 2 TL
Brokoli:………........6 -8TL
Muzun kilosu ........7 TL
Alım gücü düşen vatandaş için pazar alanında bazı tezgâhlarda elma, armut gibi meyvelerin fiyatları tezgâhlarda 4 TL ile yerini aldı. Değişen meyvelerin fiyatları farklı tezgâhlarda şu şekilde gözlemlendi:
Elma:………..............10 TL
Armut:………...........10 TL
Mandalina:...…....…3 TL
Muz:…………........….7 TL
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