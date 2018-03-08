SEBZEDE GÜNEY, ETTE KUZEY PAHALI

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyinde bulunan alışveriş merkezlerinde sebze ve meyve fiyatları neredeyse üçe katlandı, dövizin etkisi, market reyonlarına yansımaya devam ediyor, güneydeki fiyatlar cep yakıyor... Sebze-meyvede güney, ette ise kuzey pahalı…

Fehime ALASYA

Türk Lirası ile kazanan vatandaşların Euro üzerinden alışveriş yapması tümüyle cazibesini yitirmiş durumda… Kuzey-güney fiyat karşılaştırmasında sebze-meyvede güneyin, ette kuzeyin pahalı olduğu görülüyor.

Mevsim sebze ve meyvelerdeki fiyat farkı birçok üründe ikiye, bazı ürünlerde ise üçe katlanmış durumda. Kuzey ve güney arasındaki fiyat farkı giderek açılırken, güneydeki fiyatlar cep yakıyor.

Özellikle yemeklik mevsim sebzelerindeki fark dudak uçuklatırken, Türk Lirası ile kazanan vatandaşın Euro harcamasını zorlaştırıyor.

Yükselen dövize karşın Kıbrıs’ın kuzey ile güneyi arasındaki et fiyatları arasında görülen uçurumda ise hemen hemen hiçbir değişiklik yaşanmadı. Kuzeyde kilosu 60 TL’yi aşan kuzu pirzola, güneyde 37 TL’yi bulmadı.

Birçok sebzede fiyatlarında iki veya üç katı fark öne çıkıyor.

Mevsim sebzelerinden olan enginar Kıbrıs’ın güneyinde tanesi 6 TL üzerinden reyonlarda yer alırken, bu rakam kuzeyde 1,50 TL olarak görülüyor.

Taze baklanın ise güneyde 10 TL iken kuzeyde 5 TL olduğu görüldü. Mukayese edildiğinde iki katı fiyat farkı görülen diğer sebze ve meyveler arasında, patlıcan, ekşi, portakal ve biber oldu…

Bazı ürünlerde fiyat üç katı

Yapılan araştırmada bazı ürünlerdeki fiyat farkının neredeyse üçe katlandığı görüldü. Mutfağın vazgeçilmezi olan kuru soğanın kilosu kuzeyde 2,25 TL iken, güneyde 7,36 TL olarak görülüyor.

Fiyatı neredeyse üçe katlanan diğer ürünler arasında mor sarma, kereviz ve mandalina gibi ürünler yer aldı.

Domates ve salatalıktaki benzer fiyatlar

Market reyonlarında her mevsim yer alan domatesin kilosu güneyde yaklaşık 4 TL iken, kuzeyde bu rakam 5 TL olarak görülüyor.

Son günlerde sıkça gündeme gelen salatalığın kilosu kuzeyde 6,50’ye satılırken bu rakam güneyde 5,75 TL’ye alıcı buluyor.

Öte yandan, Kıbrıs’ın kuzeyinde tüketiciyle ulaşan salatalığın güneyden geldiği ileri sürülürken, aradaki küçük farkın bundan kaynaklandığı iddia edildi.

Et-yumurta-tavuk ücretlerindeki uçurum…

Dövizin yükselişi karşısında her geçen gün değer kaybeden Türk Lirası, karşısında Kıbrıs’ın güneyindeki marketlerde görülen et fiyatları çok daha düşük iken, tavuk ve yumurta ücretlerinin daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Güneyde 12,83 TL olan tavuğun kilosu kuzeyde 11,40 TL iken, yumurta ücretlerindeki uçurum farklar dikkat çekti.

Yarım düzine yumurta güneyde 6,21 TL iken, kuzeyde ise 3,50 TL’den fiyat buluyor.

Yenidüzen