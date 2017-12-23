Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları bugünden (23 Aralık) sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacak, ilân edilemeyecek ve dağıtılamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı vurgulandı. Kaynak: Seçim anketleri için son gün