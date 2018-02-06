SEÇİM HESAPLAŞMASI MI?

Turizm Bakanlığı görevine devam eden Demokrat parti Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu’nun yeni kabinedeki ilk icraatı, Antalya Turizm ve tanıtma Ofisi’nde görev yapan Habibe Elbasan İğili’nin sözleşmesini yenilememek oldu.

Yıllık sözleşme ile görevine devam eden Elbasan, dün aldığı bir yazı ile “sözleşmesinin yenilenmeyeceğini” öğrendi.

Habibe Elbasan, daha önce DP’den milletvekili adayı olmuş, aynı zamanda, DP milletvekili iken elim bir kazada kaybedilen Ahmet Elbasan’ın da kızı.

Elbasan ailesi, seçimin hemen öncesinde Demokrat Parti’den toplu olarak istifa etmiş ve DP’ye oy verilmemesi çağrısı yapmıştı.

Seçimin hemen ardından Habibe Elbasan Eğili’nin sözleşmesinin uzatılmaması hükümetin “seçim hesaplaşması içerisinde “olduğu intibası yarattı.

KKTC’nin yurt dışı temsilciliklerinin tamamında çok sayıda gereksiz ve torpile dayalı istihdamların olduğu seçim öncesinde de bolca tartışılmıştı.

Özellikle, İstanbul ve Antalya ofislerinin “torpilli istihdamlar için kullanıldığı” belirtilirken, sadece seçim öncesi DP’den istifa eden Elbasan ailesine yönelik böyle bir karar alınması dikkatlerden kaçmadı.