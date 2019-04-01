SEÇİM SONRASI DOLARDA SON DURUM....

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından dolar/TL, 1 Nisan sabahına 5.63 seviyesinin hemen altında başladı. Kur daha sonra 5.57 seviyesine kadar çekildi.

Türkiye piyasaların yakından izlediği yerel seçimleri geride bıraktı. Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde dolar/TL saat 08.54’de 5.5541/5.5586 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.

TL geçen Cuma dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördüğü Ağustos 2018’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş, hafta başında ise kayıplarının büyük kısmını geri almıştı. TL’deki değer kaybının devam etmesinin lokallerin döviz talebinin yanı sıra Londra piyasasının tekrar likidite sağlayabilmesi ardından swap faizlerinin de tekrar görece dengeye gelmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın “İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanı geldiği” açıklamasına sert tepki vermesi zaten S-400 nedeniyle gergin olan iki ülke ilişkilerinin daha da bozulacağı endişesi yaratırken, TCMB’nin döviz rezervlerindeki düşüş ve lokallerin döviz talebinin artarak devam etmesi kurdaki huzursuzluğu artırdı.

TL geçen hafta Cuma günü dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördüğü Ağustos 2018’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydederken, dolar/TL 5.8490’a kadar yükseldi ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5’e ulaştı.

Bunun üzerine TL’deki kaybını durdurmak adına TCMB bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vererek örtülü faiz artırımına giderken, Türk bankalarının Londra’daki swap piyasasına TL vermeyi azaltmasıyla likiditenin kuruması sonucu faizlerin dört haneli seviyelere yükselmesi dolar/TL’yi 5.30’lu seviyelere çekti.

Ancak bankacılar kurdaki bozulma sonrası zaten yaklaşık altı aydır aralıksız döviz biriktiren lokallerin döviz talebinin hızlandığını belirtiyor.

Lokal döviz talebi ve Londra swap faizlerindeki düşüş ise kurun 5.60 seviyesinin üzerinde seyretmesine neden oluyor.

Geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken bu hafta sert yükselişe geçerek 1,200 seviyelerini gören swap piyasasında gecelik vadede TL faizi bugün ise yüzde 23.5’e kadar geriledi.