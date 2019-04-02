SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZ SÜRECİ SONA ERDİ

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapılan itiraz süreci saat 15.00 itibariyle sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sona ermesinin ardından, partilerin kesin olmayan seçim sonuçlarına itiraz süreci bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi.

YSK BAŞKANI GÜVEN SAAT 15.00'E KADAR DEVAM EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itirazların bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na yapılabileceğini söyledi.

"İTİRAZ OLMAYAN YERLERDE MAZBATALAR VERİLECEK"

Güven, yaptığı açıklamada "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" ifadelerini kullandı.